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Mark Zuckerberg'in serveti eriyor

Mark Zuckerberg, 70 milyar dolar kaybederek dünyanın en zengin kişileri listesinde 20. sıraya kadar düştü.

21 Eylül 2022 Çarşamba 20:57
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Mark Zuckerberg'in serveti eriyor



Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, adını Meta olarak değiştirerek yeni bir sayfa açmıştı.

Bu yılın başlarında Facebook'un aktif günlük kullanıcı sayısı, 1.930 milyardan 1.929 milyara gerileyerek ilk kez bir önceki çeyreğin gerisinde kalmış ve hisseler düşüşe geçmişti.

Mark Zuckerberg servet kaybediyor

2022 yılına 125 milyar dolarlık servetle başlayan Mark Zuckerberg, o zamandan bu yana yüzde 55'ten fazla düşüş yaşadı ve serveti 54,6 milyar dolara kadar geriledi.

Bu düşüş, Mark Zuckerbeg'i dünyanın en zengin kişileri listesinde 20. sıraya kadar düşürdü.

Yıl içerisinde Facebook muhbircisi olarak tanınan Frances Haugen, Instagram’ın genç kızlarda yeme bozukluklarına ve intihar düşüncelerine neden olduğunu gösteren bir rapora sahip olduğunu söylemiş ve Zuckerberg'e tepkiler daha da artmıştı.

Öte yandan şirket, küresel ekonomik sorunlar nedeniyle bazı kişileri işten çıkardı ve işe alımları azalttı.

Son Güncelleme: 21.09.2022 21:36
Anahtar Kelimeler:
Mark ZuckerbergServet
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