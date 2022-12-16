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Mars'ta kaydedilen son deprem rekor kırdı

Yeni araştırmalar, bu yılın Mayıs ayında Mars'ı sallayan rekor büyüklükteki depremin önceki rekordan en az beş kat daha büyük olduğunu ortaya koydu.

16 Aralık 2022 Cuma 15:06
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Mars'ta kaydedilen son deprem rekor kırdı



Depremin kaynağının ne olduğu belli değil, ancak kesinlikle tuhaf.

Şimdiye kadar Mars'ta kaydedilen en güçlü deprem olmasının yanı sıra, kızıl gezegeni 10 saat boyunca sallayan en uzun depremdi.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden sismolog John Clinton , "Bu tek depremin saldığı enerji, şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm depremlerin kümülatif enerjisine eşdeğer" dedi.

Jeofizik Araştırma Mektupları'nda yayınlanan depremin yeni analizi, büyüklüğünü 4.7 olarak belirledi.

Bu, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremin yaklaşık 9.5 büyüklüğünde olduğu Dünya standartlarına göre büyük bir deprem gibi gelmeyebilir.

Ancak NASA'nın InSight sondası, 2019'un başlarında içini kaydetmeye başlayana kadar sismik olarak hareketsiz olduğu düşünülen bir gezegen için oldukça etkiletici.

Anahtar Kelimeler:
MarsDeprem
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