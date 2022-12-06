Mars'ta orman balonu... Bilim insanı Kızıl Gezegen için kolonileşme planını açıkladı

Bir ekolojist, hava kilitli bir balonun içindeki 'dünya dışı doğa rezervi' olan Mars'ta insanların kolonize olduğu fütüristik fikri paylaştı.

"Orman balonu", insanlara yiyecek ve hammadde sağlarken bir yandan da sığınak görevi görecek ağaçlar, sulak alanlar, hava akımları ve atmosferik basınç içeren Dünya benzeri 50 dönümlük bir ekosisteme sahip olacak.

MARS'I DÜNYALAŞTIRMAYA ALTERNATİF

Bristol Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitmenlik yapan Paul Smith, Kızıl Gezegen Mars'ı dönüştürmek 100 milyon yıl sürebileceğinden, bu fikri tüm Mars'ı "Dünyalaştırmaya" alternatif olarak önerdi. Dünya dışı doğa rezervi, uzay yolculuğu yapan kahramanlar için bir vaha sağlamanın yanı sıra, onlara Dünya'da yaşama duygusu verecek. Bunun sebebi de insanların bildiği ve alışık olduğu tek şeyin bu olması ve psikolojik bir sığınak görevi görmesi.

Mars'ı Dünya gibi yaşanabilecek bir ülke haline getirmek, önümüzdeki on yılda insanları Kızıl Gezegen'e yerleştirmeyi amaçlayan bilim isnanlarının ve NASA'nın uzun süredir devam eden bir hedefi olmuştu.

ELON MUSK 'NÜKLEER BOMBA' ATMAYI ÖNERMİŞTİ

Bu fikirler arasında, Mars'ın etrafına bir manyetik alan yerleştirmek, genetiğiyle oynanmış organizmalar göndermek ve Elon Musk'ın gezegeni Dünya'ya benzetmek için nükleer bombalama teorisi de yer alıyor.

Önerilerden bazıları saçma ve uzak fikirler olduğu için, başarıya ulaşmaları için milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. İşter tam da bu sebeple, Smith'in orman balonu burada devreye giriyor. Smith, International Journal of Astrobiology'de yayınlanan çalışmasında, "Mars'ta güvenli bir yer sağlayan, yaşamsal ekosistem işlevleri (bir orman balonu) sunan, balta girmemiş bir ormanın benzerinin geliştirmesi için adım atıldı" diye yazdı ve ekledi:

BALONUN İÇİNDE NELER VAR?

Balon, pozitif atmosferik basıncın yanı sıra kısa dalga ultraviyole ışığa, iyonlaştırıcı radyasyona ve göktaşlarına karşı koruma sağlayan bir kalkana sahip olacak.

Atmosferik basınçla, hava durumu modelleri ve yapay olarak üretilen rüzgar, hava kilitli kubbenin içinde olacak. Yüksek irtifa orman örtüsü, sulak alanlar, tepeler ve diğer bitki örtüsü, mikrobiyal bileşenler içeren değiştirilmiş Mars regolitinden oluşan zemini sıralayacak.

Smith, organizmanın Dünya'dan geleceğini ve "yerel çevresel değişkenliği tolere edebileceğini ve yeni, biyo-yenileyici bir orman ekosisteminde bir araya getirilebileceğini" belirtiyor.

ETNR tasarımcılarının, türleri işlevsel ekosistemlerde bir araya getirilebilecek ekolojik çarklar olarak düşünmesi gerekiyor.

Tasarım, Smith'in 'Dünya'da sorunlu' olduğunu söylediği, ancak benimseme yeteneği göstermiş veya dünyalaştırma değerine sahip bazı organizmaları içerecek.

Bu, Pentagon'un Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı tarafından yayınlanan ve belirli özelliklere sahip bir şey yaratmak için belirli genlere sahip organizmaların kullanılmasını öneren araştırmayı yansıtıyor.

Örneğin, bazılarının Mars atmosferinden karbondioksit gibi belirli gazları çekip, nitrojen ve oksijen oluşturmak için biyomühendislikle üretilebileceği teorileştirildi.

Her ikisi de Dünya atmosferinde bol miktarda bulunuyor ve Mars'ta uzay giysisi olmadan nefes almayı uman herhangi bir insan için gerekli olacak.

ETNR ayrıca Dünya'daki insanlar için yiyecek ve temiz su sağlayan sulak alanları da içerecek. Sulak alanlar, biyolojik aktivitenin doğru şekilde çalışabilmesi adına, suyu temizledikleri ve geri dönüştürdükleri su döngüsü için büyük önem taşıyor. Ve diğer ekosistemlerin yapamadığı bir şekilde besinleri döngüye sokuyor.

Smith, "Tasarımcıların görevi göz korkutucu ama Dünya yaşamının devamı sağlanacaksa, zorlukların üstesinden gelinmesi gerekiyor" diye yazdı ve ekledi: