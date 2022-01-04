Mars toprağının üzerindeki su buzu göze çarptı

Uzay ajansı, kızıl toprağın üzerindeki beyaz su buzunun yarattığı zıtlığı pudra şekeri serpilmiş bir pastaya benzetti:

Yoğun bir kırmızı pasta üzerine serpilmiş pudra şekeri gibi görünüyor. ESA/Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter'ın görüntülediği bu peyzaj, paslı kırmızı Mars toprağına karşı parlak beyaz su buzunun oluşturduğu zıt renkleri yakalıyor.

Yeni fotoğrafta görülen volkanik krater, Kızıl Gezegen'in kuzey kutbu yakınlarındaki Vastitas Borealis adlı ovasında yer alıyor.

MARS'TA HOLLANDA BÜYÜKLÜĞÜNDE SU KÜTLESİ KEŞFETMİŞTİ

Kareyi yakalayan uzay aracı, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak yürüttüğü bir görev. Araç, Avrupa liderliğindeki ExoMars programı kapsamında 2016'da fırlatılmıştı.

Uzay ajansları bu görevle Mars atmosferindeki metanı ve diğer eser gazları detaylı incelemeye tabi tutmayı amaçlıyor. Zira bu tür gazların, gezegendeki olası biyolojik aktivite için kanıt sağlayabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Kızıl Gezegen'in yüzeyinde su kaynakları aramakla görevli olan yörünge aracı kısa süre önce büyük bir keşfe imza atmıştı. Mars ekvatorunun güneyindeki Valles Marineris kanyonunda gizli bir su kütlesi tespit etmişti.

ESA'dan 15 Aralık'ta gelen açıklamada kanyonun yüzeyinin hemen altında Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesinin bulunduğu duyurulmuştu. Hollanda'nın yüzölçümü 41 bin 543 kilometre kare.

Valles Marineris'in de Güneş Sistemi'ndeki en büyük kanyon olduğu biliniyor.