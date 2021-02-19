"Mars’a çok meraklıysanız oraya taşının"

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, NASA’nın keşif aracı Perseverance Mars’a iniş yapmadan öne milyarlarca dolarlık uzay harcamalarını hedef alan bir video yayımladı.

ZENGİNLERİN DÜNYA'DAN KAÇIŞ PLANIYLA ALAY ETTİ

18 yaşındaki Thunberg tarafından kurulan Fridays For Future (FFF) organizasyonu tarafından oluşturan eleştirel reklam filmi, dünyanın yüzde 1’lik kısmını oluşturan aşırı zengin kesimin Dünya’dan kaçış planıyla alay ediyor.



“Yüzde 1” adlı video, çevre kirliliği, savaş veya salgınların olmadığı Mars'ı kolonileştiren 'öncüler' olmak için Dünyalıları cesaretlendiren cazip bir turizm reklamı gibi başlıyor. Videonun anlatıcısı “ Dünyadaki 5 milyon yıldan fazladır devam eden yaşamın ardından değişim zamanı. Mars, sahip olduğu 56 milyon mil kare el değmemiş arazisiyle nefes kesici manzaralara sahip. El değmemiş topraklara sahip olan Mars’, yeniden başlamanız için iyi bir nokta. Mars nihai özgürlüğü sunuyor. İnsanlar için yeni bir yol açma özgürlüğü. Yeni bir yaşam tarzı yaratma özgürlüğü. İnsanlığın gidişatını sonsuza kadar değiştirme özgürlüğü” ifadelerini kullanıyor.

YÜZDE 99, DÜNYANIN SORUNLARIYLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA

Thunberg’ün reklam filminin sonlarında ise insanlığın yüzde 99'unun Dünya'yı terk etme ihtimalinin bulunmadığı gerçeğine dikkat çekilerek, iklim kriziyle baş etmek için harekete geçme çağrısı yapılıyor:



“Çoğu insan asla Mars'ı ziyaret etme veya orada yaşama şansı bulamayacak. Dünya'da kalacak insanların yüzde 99'u için en iyisi iklim değişikliğiyle mücadele olacaktır. Devletin finanse ettiği uzay programları ve dünyanın ultra zengin yüzde 1'i çok istekliyse Mars’a yerleşebilir”

Bununla birlikte, iklim değişikliğiyle mücadele için ayrılan kaynakların oldukça sınırlı olamasına rağmen uzay harcamalarına milyarlarca dolar harcanmasının da eleştirildiği videoda, “Analizlere göre sadece yalnızca NASA'nın Perseverance aracını geliştirmesi, konuşlandırması ve operasyonlarda kullanması 2,7 milyar dolara mal oldu. Ancak çoğu insan asla Mars'ı ziyaret etme veya orada yaşama şansı bulamayacak" deniliyor.

UZAY TURİZMİ SON YILLARDA İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Öte yandan, SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 2026'da Mars'a insanları göndermeyi hedefliyor ve milyarder Jeff Bezos da Blue Origin şirketi ile Kızıl Gezegen için çeşitli yatırımlar yapıyor.

Ticari uzay turizmi de yıllar içinde popüler bir alan haline geldi. Richard Branson’un sahip olduğu Virgin Galactic'i ise turistleri birkaç dakikalığına yörüngeye götürecek ve kişi başı 250 bin dolara mal olan seyahatler düzenlemeyi planlıyor.



Yapılacak büyük turistik gezilerden biri ise geçen ay SpaceX ve Axoim tarafından duyuruldu. Uluslararası Uzay İstasyonu’na düzenlenecek ilk gezinin için üç kişi tarafından koltuk başına 55 milyon dolar ödendi.



TEK KİŞİLİK GREVDEN KÜRESEL EYLEME



Thunberg, tek kişilik bir okul grevinden dünya çapında bir harekete dönüşen ve milyonlarca okul çağındaki genci ve yetişkinleri çeken bir iklim değişikliği kampanyası başlattı.



2019 yılında New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, konuşmasıyla tüm dünyanın gündemine girmişti. Thunberg’in "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız" sözlerini içeren etkili konuşması, internette 3 milyondan fazla izlendi.