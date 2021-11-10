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Mars’tan geldiğini söyledi!

24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich, Mars’tan geldiğini ancak Dünya’da doğduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ölümsüz olduğunu söyleyen genç adam, 35 yaşında yaşlanmasının duracağını belirterek herkesi şaşırtmayı başardı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:49
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Mars’tan geldiğini söyledi!
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‘Süper zeka’ olmasıyla nedeniyle popülerleşen Boriska Kipriyanovich, ortaya attığı iddialarıyla gündeme gelmeyi başardı. Özellikle uzay konusunda sahip olduğu bilgilerle merak uyandıran Kipriyanovich, henüz bebekken dahi yaşıtlarındna farklıydı. Anne ve babası Kipriyanovich’e çocukluk dönemlerinde uzayla ilgili hiçbir şey öğretmediklerini dile getirirken, annesi oğlunun oğlunun IQ'sunun yüksek olduğunu daha bebekken fark ettiğini belirtti. Kipriyanovich bebekken uzay ve yıldızlarla ilgili verdiği bilgilerle yaşıtlarından çok öndeydi.

“DÜNYA’DA YENİDEN DOĞDUM”

1 yaşındayken başını dik tutabilen ve 1 buçuk yaşına geldiğinde okuma yazma öğrenen Kipriyanovich, Dünya’dan önce Mars’ta yaşadığını belirtiyor. Mars’ta uzaylıların yaşadığını ve burada iki farklı grup arasında çıkan savaşta nükleer bir felakat yaşandığını iddia etti. Nükleer felakette hayatta kalan birkaç kişi ile beraber Dünya’da yeniden doğduklarını dile getiren Kipriyanovich, “Nükleer felakette hayatta kalanlar benim gibi Dünya'da yeniden doğdular. Bizim amacımız insan oğlunun aynı kaderi paylaşmasını engellemek. Marslılar ölümsüzler ve 35 yaşına geldikleri zaman yaşlanmaları duruyor. Çok uzunlar, teknolojik açıdan çok gelişmişler ve yıldızlararası yolculuk yapabiliyorlar” dedi.

14-15 yaşlarındayken Marstaki hayatına dair bilgiler veren Kipriyanovich, “Marslılar sürekli aralarında savaşıyordu. Zamanda yolculuk yapıyorduk ve dünyayı uzaktan izliyorduk.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Boriska KipriyanovichMars
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