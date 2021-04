Martta rekor can kaybı görüldü

Sağlık Bakanlığı’nın verilere göre geçtiğimiz ay 66 bin 573 kişi Covid-19 kaynaklı olarak hayatını kaybederken daha önce en yüksek can kaybının görüldüğü Temmuz 2020’nin iki katı ölüm görüldüğü bildirildi. Bir önceki aya göre iki kattan daha fazla can kaybı görülen ülkede sağlık sistemi her geçen gün çökerken Brezilya medyası en az 230 kişinin hastane sırası beklerken hayatını kaybettiğini bildirdi. Espirito Santo Federal Üniversitesi'nden epidemiyolog Ethel Maciel, "Salgının en kötü anındayız ve göstergeler Nisan'ın da çok kötü olacağı yönünde” ifadelerini kullanırken "En kötüsü henüz gelmedi" dedi. Dünya Sağlık Örgütü de Brezilya ile ilgili yaptığı açıklamada durumun ‘çok kritik’ olduğunu bildirdi.

212 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi olan Brezilya’da, Covid-19 kasırgası sert bir şekilde esmeye devam ediyor.



Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Mart ayında ülkede Covid-19 kaynaklı 66 bin 573 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.



Johns Hopkins corona virüs Kaynak Merkezi'nden alınan rakamlara göre ise, Mart ayında Brezilya'da 2 milyon 161 bin 746 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.



EN YÜKSEK AYI İKİYE KATLADI



Sağlık Bakanlığı can kaybı sayısının daha önce en çok kişinin hayatını kaybettiği Temmuz ayından iki kat daha fazla olduğunu bildirirken, bir önceki ay olan Şubat’ın iki katından fazla can kaybı olduğunu belirtti.

Vaka ve can kaybı sayılarının her geçen gün büyük bir ivmeyle artması sonrasında ülkedeki hastanelerin birçoğu Covid hastalarına hizmet veremezken Brezilya'nın kuzeydoğusundaki pandemik müdahale ekibinin eski koordinatörü doktor Miguel Nicolelis, "Brezilya tarihinde hiçbir zaman bu kadar çok insanı öldüren tek bir olay görmedik" dedi.

‘TÜM DÜNYA İÇİN TEHDİT’



Güney yarım kürede kış ayının yaklaşmasıyla Brezilya’nın ‘sert bir kasırga’ ile karşı karşıya olduğu açık bir şekilde görüldüğü belirtilirken Miguel Nicolelis, "Bu sadece Brezilya için değil, tüm dünya için bir tehdit" ifadelerini kullandı.



Brezilya’da haftalık can kaybı ortalaması yıl başından bu yana dört kattan fazla artarken geçtiğimiz hafta zirve yaparak 2 bin 976’ya yükselerek dünyadaki en yüksek sayıya ulaştı. Çarşamba günü ise ülkede en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve 3 bin 869 can kaybı yaşandı.

‘EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ’



Sağlık uzmanları, Brezilya’daki son vakaların artışının virüsün P1 olarak bilinen yerel bir varyantından kaynaklandığının altını çizerken daha bulaşıcı olduğu tespit edilen P1’in, yeniden enfekte etme özelliğinin vaka ve can kaybı sayılarında etkili olduğunu belirtti.



Espirito Santo Federal Üniversitesi'nden epidemiyolog Ethel Maciel, "Salgının en kötü anındayız ve göstergeler Nisan'ın da çok kötü olacağı yönünde” derken "En kötüsü henüz gelmedi" ifadesini kullandı.

‘EN AZ 230 HASTA YATAK BEKLERKEN ÖLDÜ’



Yoğun bakım ünitelerindeki Covid-19 yatakları Brezilya'nın 27 eyaletinin 18'inde yüzde 90'dan fazla dolduğu bildirilirken ve diğer yedi eyalette de her geçen gün arttığı belirtildi.



TV Globo haber sitesine göre ise, bu ay Sao Paulo'da Covid-19 olduğundan şüphelenilen ve vakaları doğrulanan en az 230 hastanın yoğun bakımda yatmayı beklerken hayatını kaybettiği belirtildi.



Bazı eyaletler, hayatta kalma olasılığı en yüksek olanlara öncelik vererek, hangi hastaların YBÜ bakımı alacağına karar vermek için protokoller uygulamaya başlandıoğı belirtilirken Espirito Santo Federal Üniversitesi'nden epidemiyolog Ethel Maciel, "Çok trajik bir durumdayız" dedi.

DSÖ: DURUM KRİTİK



Dünya Sağlık Örgütü de Brezilya ile ilgili açıklama yaptı. Örgüt, hastaneler virüs merkez üssündeki talebi karşılamaya çalıştığını ve Brezilya'nın 'kritik durumda' olduğunu söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü epidemiyoloğu Maria van Kerkhove yaptığı açıklamada, Brezilya'daki bazı eyaletlerin kritik durumda olduğunu ve hastanelerin Covid-19 salgınıyla boğulduğunu söyledi.



Van Kerkhove, "Gerçekten de şu anda Brezilya'da çok ciddi bir durum yaşanıyor, kritik durumda olan birçok eyalet var" derken, birçok hastane yoğun bakım ünitesinin yüzde 90'dan fazla dolu olduğunu sözlerine ekledi.

Daha bulaşıcı bir virüs varyantının dolaşımda olduğu Brezilya, pandeminin merkez üssü haline geldi.



Johns Hopkins corona virüs Kaynak Merkezi'ne göre, Brezilya’da toplam 20 milyon aşı uygulanırken yaklaşık 4 milyon 300 bin kişi iki doz Covid-19 aşısı olurken yaklaşık 15,7 milyon kişi de en az bir doz aşı oldu.