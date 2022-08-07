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Maskaranızı alırken dikkat edin

Kirpiklerinizi daha gür ve daha uzun göstermek için maskaranızda doğru seçim yapın.

07 Ağustos 2022 Pazar 20:15
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Maskaranızı alırken dikkat edin
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Kirpiklerinizi daha uzun ve yoğun göstermek hepimizin hayali olsa da doğru maskarayı uygulamadan bu pek mümkün olmuyor ve istediğimiz sonuca varamayabiliyoruz. Örneğin kıl fırçalar gür kirpiklerde, silikon fırçaların zayıf kirpiklerde en iyi sonucu verdiğini söyleyebilirim.

Maskara Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gür kirpiklerinize silikon fırça uyguluyorsanız silikonlar arasındaki boşluklar kirpiklerinizi yapıştırır ve kirpikleriniz birbirine girer hoş olmayan ve sizi memnun etmeyecek bir görüntü ortaya çıkar. Bu yüzden gür ve kıl fırçalı rimelleri daha kullanışlı bulabilirsiniz ve daha çok seversiniz.

Zayıf kirpik yapısına sahipseniz zaten çok gür kirpikleriniz olmadığı için sık kıllı fırçalar kirpiklerinizi boyamaz ve kirpikleri olabilecek en kusursuz görünüme taşımıyor ne yazık ki. Kıl fırça gür kirpiklerdeki etkisini zayıf kirpiklerde gösteremiyor hatta aksine kirpikleri birbirine yapıştırıyor. Boşluk olduğu için zayıf kirpik yapısına sahip olanların kirpikleri yapışıyor.

Kimler Hangi Maskarayı Kullanmalı?

Eğer kısa ve düz ya da ince ve kısa kirpiklere sahipseniz o zaman çok yönlü bir fırça tercih edebilirsiniz. Örneğin hem hacim veren hem de kirpikleri tek tek ayıran bir rimel istediğiniz sonucu elde etmenizi sağlayacaktır.

Ancak kirpiklerinizin uzun ve gürse o zaman hacim veren maskara kullanmanıza gerek yok, eğer kullanıyorsanız muhtemelen birbirine yapışıyordur. Kirpiklerinizi tek tek ayıracak özellikte bir rimel tercih ederseniz çok daha iyi sonuca varabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
MaskaraKirpik
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