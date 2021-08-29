Maske karşıtı eylemlerin tanınan ismi, Covid-19’dan öldü

ABD’nin Teksas eyaletinde maske karşıtı eylemlerin tanınan ismi Caleb Wallace, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Covid-19 salgını, maske, sosyal mesafe, karantina gibi çeşitli önlemleri beraberinde getirdi.

Ülkelerin çoğu bu önlemleri zorunlu kılarken birçok yerde protesto gösterileri de eksik olmadı.

Teksas’da maske karşıtı ‘San Angelo Özgürlük Savaşçıları’ grubunun lideri Wallace’ın ölümü, eşinin hastane masrafları için açtığı Gofundme sayfasında duyuruldu.

Üç çocuk sahibi Wallace’ın, yaklaşık bir aydır hastanede yoğun bakımda tutulduğu açıklandı.

Ayrıca hastalığın en başlarında Wallace’ın test olmayı da reddedip güvenilirliği kanıtlanmamış ivermektin gibi ilaçları yüksek oranda kullandığı belirtildi.

ABD’de ilaç otoriteleri, ivermektinden rahatsız olan insanlardan gelen çağrılarla dolup taşıyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ilacın kullanılmasına karşı uyarılar yayınlamıştı.

Hastalığa karşı aşı silahının devreye girmesine rağmen, yayılımın durdurulması açısından bilim insanları maske takma gibi önlemlerin önemine işaret ediyor.

Uzmanlar, aşı ve kısıtlama karşıtı kişilerin bilim dışı gerekçelerle hareket ettiğinin altını çiziyor.