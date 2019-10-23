MASTOP, Cumartesi günü “Doğa İmdat Diyor!” adlı etkinlik düzenliyor

MASTOP Moderatötü Cemal Mert tarafından yapılan açıklamaya göre etkinlik, saat 10.00’da Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı Cümbez Ağacı altında yer alacak.

Açıklamada, “Gailemiz kentimiz ve kentlilerimizdir. 26 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Mağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı Cümbez Ağacı altında yapacağımız “DOĞA İMDAT DİYOR!” etkinliğimize herkes davetlidir” denildi.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, gruplar, dernekler, birlikler, inisiyatif ve platformlar bu ay içinde bir araya gelip Mağusa Sivil Toplum Platformu’nu (MASTOP) kurmuştu.

Açıklamaya göre MASTOP katılımcıları şunlar:

“Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD), Akova Kadınlar Derneği, Bağımsız Gençlik Platformu (BAGEP), Çevre Dostları İnisiyatifi, Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi, DoReMi Müzik Akademi Derneği, Famagusta Hiking & Trekking Club, Gazi Mağusa Halk Dansları Derneği (GMHDD), Gazi Mağusa Kız İzci Örgütü Derneği, Geçitkale Kadınlar Birliği, Gönendere Kültür Sanat Derneği, Güney Mesarya Tiyatro Topluluğu, Hayata Dokun Hareketi, KIBATEK, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, KKTC Alevi Kültür Merkezi M/sa Şb., Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM), Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa Kültür Derneği (MKD), Mağusa Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği (MARAŞ-DER), Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kültür Sanat Derneği (MORDER), Sakin Yaşam Platformu, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SERSAD), Slow Food Salamis, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Üniversiteli Gençler Derneği (ÜGD), Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği.”