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Mastürbasyon yaparken yoğun bakımlık oldu!

Eşine çok az rastlanacak olan olayda 20 yaşındaki İsviçreli adam, mastürbasyon nedeniyle nadiren yaşanabilecek bir akciğer yaralanması geçirdi. Mastürbasyon yaptığı sırada göğüs ağrısı çeken genç adam, hastaneye başvurduğunda nefes almakta zorluk çekiyordu. Göğüs kafesine sıkışan hava yüzünden az daha hayatından olan İsviçreli, mastürbasyon sırasında akciğer yaralanması geçiren ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

15 Nisan 2022 Cuma 13:00
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Mastürbasyon yaparken yoğun bakımlık oldu!

20 yaşındaki bir adam, mastürbasyon yaparken korkunç bir kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kayıtlara türünün ilk örneği olarak geçti. İsmi açıklanmayan İsviçreli hasta, mastürbasyon yaparken normalde sıkı egzersiz veya şiddetli öksürük nöbetlerinin neden olduğu nadir bir akciğer yaralanması geçirdi. Yoğun bakıma kaldırılan hasta için doktorlar sıkışan havanın neden olduğu ağrıyı gidermeye çalıştı.

'OLAĞANDIŞI VAKA'

Hastayı Winterthur'daki Kanton Hastanesinde tedavi eden sağlık görevlileri, vakasının 'olağandışı' olduğunu söyledi. Olay, Radyoloji Vaka Raporları dergisinde yayınlandı. Hastaneye 'şiddetli' nefes darlığıyla gelen hasta, doktorlara mastürbasyon yaparken keskin bir göğüs ağrısıyla başladığını söyledi. Daha önce cinsel ilişki esnasında benzer durumları yaşayan hastaların olduğunu belirten doktorlar, mastürbasyon yapan kişide ilk kez böyle bir duruma rastladıklarını söyledi. 20 yaşındaki İsviçreli genç 4 gün sonra taburcu edildi.

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