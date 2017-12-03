Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.126
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2762
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mattis'in Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

03 Aralık 2017 Pazar 11:01
Mattis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
banner10

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de bir araya gelen ikili, terör ve aşırılık başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel tehditlerin yanı sıra askeri alanda ABD-Mısır ilişkilerini geliştirme yollarını ele aldı.

İkili, terör kaynaklarının kurutulması için uluslararası çabaların artırılması ve Ortadoğu'daki krizlerde siyasi çözümlere ulaşılmasının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Mattis, Sisi ile görüşmesinden önce Mısırlı mevkidaşı Sıdkı Subhi ile de bir araya gelerek iki ülke arasında askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını konuşmuştu.

Mısır, Ürdün, Kuveyt ve Pakistan'ı kapsayan turu kapsamında ikinci durağı Ürdün'e geçmek için Mattis'in bu akşam Kahire'den ayrıldığı belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
11 yaşındaki kız ‘güzel değilim’ dedi, İntihar etti
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te
Eski ABD Başkanı Obama Paris'te
Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı
Kanada'da mahkeme, peçe yasağını askıya aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim