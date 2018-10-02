Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97907
ALTIN
231.215
DOLAR
6.0346
STERLİN
7.7898
EURO
6.9370
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...

Mattis: “Türkiye’yle ortak eğitimlere başladık”

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD ve Türkiye’nin Menbiç’te yakında başlatmayı planladıkları ortak devriye görevi öncesinde birlikte eğitimlere başladığını açıkladı.

02 Ekim 2018 Salı 12:54
Mattis: “Türkiye’yle ortak eğitimlere başladık”

İki NATO müttefiki ülke halen, geçen Haziran ayında vardıkları Menbiç yol haritası kapsamında Menbiç’te koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Yol haritasında eğitim safhasının tamamlanmasından sonra da ortak devriyelerin başlaması öngörülüyor.

Türk hükümeti geçen ay yaptığı açıklamada, ortak devriyeler ve eğitimlerin yakında başlayacağını belirtmişti.

Paris’te kendisiyle birlikte seyahat eden küçük bir grup gazeteciye konuşan Mattis, “Eğitimler şu anda sürüyor ve bunun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.

Mattis, “Ortak devriyelerin zamanında başlayacağına inanmak için her türlü nedenimiz var. Eğitim programı tamamlanınca bu aşama da olacak” diye konuştu.

ABD’nin şu anda Türk askeri eğitimcilere yönelik ilk eğitimleri verdiğini belirten Mattis, bunun ardından da devriyelere katılacak daha geniş kapsamlı Türk birliklerine Amerikan tarafınca verilecek eğitimlerin başlayacağını söyledi.

Türkiye’de verilen eğitimler, ekipmanların taşınması ve iki ülkenin askeri taktikler ve operasyonların nasıl yürütüleceğinin ayrıntılarını görüşmesi nedeniyle planlanandan biraz geç başladı.

Mattis, Türk ordusunun “angajman ve eğitim kurallarını oluşturmada çok yardımcı ve çok profesyonel davrandığını” belirtti ve “şu anda orada sahadayız” dedi.

Türkiye, terör örgütü PKK’nın kolu olarak gördüğü YPG’ye Washington’ın IŞİD’e karşı savaşta verdiği desteğe tepki gösteriyor. Menbiç anlaşmasından önce Ankara, Menbiç’te Amerikan askerlerinin varlığına rağmen bölgedeki YPG unsurlarına karşı operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyordu.

Kenti yöneten Menbiç Askeri Konseyi, bölgede bir zamanlar konuşlu olan YPG unsurlarının çekildiğini belirtmiş ancak Türk Dışişleri Bakanlığı bu haberlerin “abartılı” olduğu ve “gerçeği yansıtmadığı” açıklamasında bulunmuştu.

YPG meselesinin yanısıra, Türkiye’de terör suçlarıyla tutuklu Amerikalı rahip Andrew Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarıyla yerel diplomatik misyon çalışanlarının durumu da Türk-Amerikan ilişkilerine önemli ölçüde zarar verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Jim MattisABDTürkiyeOrtak EğitimMenbiçHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da doğal gaz boru hattında patlama
İran'da doğal gaz boru hattında patlama
İran Cumhurbaşkanı halkından özür diledi
İran Cumhurbaşkanı halkından özür diledi
Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor
Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim