May'in Sözcüsü: "Gümrük Birliği'nden tamamen çıkacağız"

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü 'Ülkenin Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği'nden tamamen ayrılacağını' duyurdu. İrlandalı yetkililer ise Kuzey İrlanda veya İngiltere'nin Ortak Pazar ya da Gümrük Birliği'nde kalması halinde İrlanda ve İngiltere arasında Brexit müzakerelerinde sorun yaratan sınır konusunun çözüleceğini savunuyor.

May'in sözcüsü yaptığı açıklamada Brexit'in (İngiltere'nin AB'den ayrılması) ardından İngiltere'nin AB üyesi İrlanda ile sınırda herhangi bir 'fiziksel alt yapıdan kaçınacağını' ancak buna uygun çözümün iki ülke arasında gelecekteki ilişkiler çerçevesinde bulunabileceğini kaydetti.

İngiltere'nin AB'nin Gümrük Birliği'nden ve Ortak Pazar'dan ayrılacağını yineleyen May'in sözcüsü "Herhangi bir fiziksel alt yapıdan kaçınmaya kesin şekilde bağlılığımızı sürdürüyoruz ve bu konuda AB ile net görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Sözcü "Ancak Brexit Bakanı David Davis aynı zamanda bunun sadece gelecekteki ilişki bağlamında çözülebileceği konusunda da açıktı" ifadelerini kullandı.

İRLANDA, İNGİLTERE'YE BREXİT SONRASI SINIR İÇİN BASKI YAPIYOR

AB Komisyonu'nun tarım ve kırsal kalkınmadan sorumlu üyesi Phil Hogan dün yaptığı açıklamada Başbakan May'in Brexit sonrası Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır konusundaki yaklaşımını değiştirmesi halinde tıkanan Brexit müzakerelerinin açılacağını savunmuştu.

Hogan, İrlanda adasını bölecek katı bir sınırdan kaçınmak için May'in İngiltere'yi AB Gümrük Birliği veya Ortak Pazar'dan çıkartmaktan vazgeçmesi halinde sınır sorununun kolayca çözüleceğini söylemişti.

İngiltere 28 üyeli birlikten 2019'da ayrılmayı planlıyor.

Hogan, Observer'a yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda'nın bu yapılarda (Gümrük Birliği ve Ortak Pazar) kalmayı sürdürmesi gerektiğini söyleyerek "Eğer İngiltere veya Kuzey İrlanda AB Gümrük Birliği'nde ya da daha iyisi Ortak Pazar'da kalmaya devam ederse sınır sorunu olmaz. Bu çok basit bir gerçek" diye konuşmuştu.

FOX: KATI BİR SINIR İSTEMİYORUZ AMA…

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ise buna yanıt vererek Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmasının taslağı konusunda anlaşmaya varılmadan, İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda sınırının Brexit sonrasındaki durumuyla ilgili sorunun çözümlenmeyeceğini söylemişti.

İngiltere'nin Brexit'ten sonra AB ile arasındaki ilişki belirsiz kaldıkça, sınır sorununun çözülmesinin çok zor olacağını söyleyan Fox, dün Sky News'a yaptığı açıklamada "Katı bir sınır olmasını istemiyoruz, ancak (Brexit sonrasında) İngiltere Gümrük Birliği ve Ortak Pazar'dan ayrılacak" dedi.

Fox "Nihai durum hakkında fikir sahibi olana kadar ve bu nihai durum konusunda müzakerelere girmeden kadar İrlanda sorununa da nihai bir yanıt alamayız" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERELERDE ANA KONULARDAN BİRİ

Bu konu, AB'nin Brexit görüşmelerinin ilerlemesi için 'yeterli ilerleme' istediği üç ana konudan biri.

AB, 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek zirvede, ticaret müzakerelerinin gelecek yıl başlatılmasını onaylamadan önce bu koşulu öne sürüyor.

İrlanda hükümeti de, İrlanda Cumhuriyeti ile İngiliz toprağı sayılan Kuzey İrlanda arasında katı bir sınır olmayacağına dair yazılı güvence istiyor.

İrlanda ve AB yetkilileri, pasaport ve gümrük kontrolleri getirecek olan 'katı sınır'dan kaçınmanın en iyi yolunun, gümrük yönetmeliklerini sınırın iki yanında da aynen uygulanması olduğu görüşündeler.

Ancak İngiliz hükümetini destekleyen Kuzey İrlanda partisi, bölgelerine Birleşik Krallık'ta herhangi bir yerden farklı bir düzenleme getiren anlaşma olursa, karşı çıkacak.