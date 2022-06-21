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Maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da maymunlar tarafından kaçırılan bir aylık bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Haziran 2022 Salı 15:59
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Maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti
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Tanzanya'da maymunların kaçırdığı bebek hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı.

Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

KÖYLÜLER DE YARALANDI

Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor.

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