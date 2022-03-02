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Medvedev'den Fransa'ya "Ekonomik savaş gerçeğine dönebilir" uyarısı

Fransa'dan gelen ekonomik savaş açıklaması Moskova'da tepkiyle karşılandı. Medvedev ekonomik savaşlar gerçeğine dönebilir yorumunda bulundu.

02 Mart 2022 Çarşamba 10:18
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Medvedev'den Fransa'ya "Ekonomik savaş gerçeğine dönebilir" uyarısı
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Rusya'dan Fransa'nın ekonomik savaş açıklamasına tepki geldi. 

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Fransa'nın Rusya'ya yönelik "ekonomik savaş başlattık" açıklamasına tepki göstererek, "İnsanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

Rusya'nın eski devlet başkanlarından da olan Medvedev, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'nin Rusya'ya karşı ekonomik savaş başlattıklarına yönelik açıklamaları ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Yetkililerin söyledikleri cümlelere dikkat etmesi gerektiğini belirten Medvedev, "Bugün bir Fransız bakan 'Rusya'ya karşı savaş açtıklarını' söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin! Ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

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