Megi fırtınası 167 can aldı

Sahil Güvenlik Kurtarma ekipleri, yerel dilde Agaton olarak bilinen fırtınanın etkisinin Salı gününden itibaren kademeli düşmeye başladığını ifade ederek arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

AFET STATÜSÜ ‘KIRMIZI’

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) yetkilileri bugün itibariyle fırtınanın 8’inci gününde, afet statüsünün tehlike arz eden ‘Kırmızı’ renkte olduğu vurguladı.

Toplamda 167 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin kayıp olduğu, 1 milyon 939 bin kişinin fırtınadan zarar gördüğü ve 10 bin 364 yerleşim yerinin ise kullanılmaz hale geldiğini açıklandı.

Ülkede 76 ilde elektrik kesintileri yaşandığı, 3 ilde su kesintisi olduğu ve 41 limanın kullanım dışı olduğu belirtildi.