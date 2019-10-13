Mehmetçik havadan SMO karadan Tel Abyad’ı kuşattı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad’daki terör mevzileri ateş altına alındı. Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale’den de duyuluyor.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON

Çatışmalarda Tel Abyad'a bağlı Tuhayna Köyü temizlendi. Harekat kapsamında Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.

İHA