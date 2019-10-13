Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Mehmetçik havadan SMO karadan Tel Abyad’ı kuşattı

Tel Abyad’da Suriye Milli Ordusu ve terör örgütü YPG/PKK arasında sıcak temas sağlandı. Yaralanan SMO savaşçıları sınırda bekletilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne getiriliyor.

13 Ekim 2019 Pazar 11:57
Mehmetçik havadan SMO karadan Tel Abyad’ı kuşattı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad’daki terör mevzileri ateş altına alındı.  Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar ve Akçakale’den de duyuluyor.

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON

Çatışmalarda Tel Abyad'a bağlı Tuhayna Köyü temizlendi. Harekat kapsamında Tel Abyad’ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK’lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.

İHA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telabyad ve Rasulayn'da 42 köy terörden arındırıldı
Telabyad ve Rasulayn'da 42 köy terörden arındırıldı
iTunes ve iCloud kullananlar için yeni tehlike!
iTunes ve iCloud kullananlar için yeni tehlike!
Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı
Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim