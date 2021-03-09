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Meksika 12 milyon doz daha Coronavac aşısı alacak

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Çinli Sinopharm şirketinden 12 milyon doz Coronavac COVID-19 aşısı almak için anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Ülkenin Sinopharm’dan sipariş ettiği doz 20 milyona ulaştı.

09 Mart 2021 Salı 20:54
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Meksika 12 milyon doz daha Coronavac aşısı alacak

Ebrard, yaptığı açıklamada Çin'den sipariş ettikleri Coronavac aşısının 20 milyon dozu bulduğunu belirtti.

Meksika, daha önce de yine Çinli şirket Sinovac ve CanSino Bologics’le COVID-19 aşıları için anlaşma imzalamıştı.

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34,4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77,4 milyon ve COVID-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51,5 milyon doz almak için anlaşmaya varmıştı.

En fazla COVID-19 ölümü olan 3'üncü ülke

Dünyada COVID-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olan Meksika'da, şimdiye kadar 190 bin 923 kişi öldü.

Ülke, vaka sayısında ise 2 milyon 130 bin 477 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

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