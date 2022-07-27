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Meksika'da 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi

Meksika'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi. Operasyonun, tek seferde ele geçirilen en yüklü kokain miktarı bakımından tarihi nitelikte olduğu vurgulandı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:16
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Meksika'da 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi
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Meksika basınında yer alan habere göre, Tepito'ya giden 2 tırın gizli bölmelerinde yüklü miktarda kokain tespit edildi.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarı açısından operasyonun tarihi nitelikte olduğunu vurgulayan Vatandaş Güvenliği Sekreteri Omar García Harfuch, 1,5 tondan fazla kokaine el konulduğunu açıkladı.

Operasyon sayesinde uyuşturucu kartellerine büyük darbe vurulduğunu belirten Harfuch, polisin çeteyle bağlantılı 4 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Kokainin ABD'ye ulaştırılması hedefleniyordu

Meksika Eyaleti Valisi Claduia Sheinbaum da operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarının mali yapısına büyük darbe vurulduğunu belirtti.

Kolombiya'dan gönderilen kokainin önce Oaxaca eyaletine, ardından Escondido Limanı'na sevk edilerek ABD'ye ulaştırılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki uyuşturucunun özellikle meyve, sebze ve çeşitli ürünlerin nakliyesi yoluyla ABD'ye gönderildiği biliniyor.

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