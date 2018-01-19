Meksika'da 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Baja California eyaletine bağlı Loreto kentinin 77 kilometre kuzeydoğusunda olan 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.



Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının, can veya mal kaybına yol açıp açmadığı ise henüz bilinmiyor.