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Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu en az 7 işçi hayatını kaybetti,

12 Ekim 2018 Cuma 13:57
Meksika'da Alışveriş Merkezi İnşaatı Çöktü: 7 Ölü

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu en az 7 işçi hayatını kaybetti, kayıp 9 işçi aranıyor.

Belediye meclisi sekreteri Genaro Garcia, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Monterrey kentinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çöktüğünü belirterek, yapının çökmesi sonucu en az 7 işçinin yaşamını yitirdiğini, 15 işçinin yaralandığını söyledi.

Enkaz altında kaldığı sanılan 9 işçinin arandığını ifade eden Garcia, üç katlı yapının inşaatının ruhsatsız olduğunun belirlendiğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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