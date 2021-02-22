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Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Meksika’nın Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa’da askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:33
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Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Learjet 45 XR tipi uçağın düşme sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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