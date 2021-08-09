Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı.
Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.
Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.
Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.