Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı.



Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.