Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'

Meksika'da bir sanat eleştirmeni beğenmediği eseri 'yanlışlıkla' parçaladı

Meksika'nın prestijli sanat fuarlarından Zona Maco'da bir sanat eserini parçalayan sanat eleştirmeni Avelina Lésper, bunun kazara gerçekleştiğini söyledi ve özür diledi.

11 Şubat 2020 Salı 11:56
Meksika'da bir sanat eleştirmeni beğenmediği eseri 'yanlışlıkla' parçaladı
banner48

Başkent Mexico City'deki OMR Galerisi'nde sergilenen ve Meksikalı sanatçı Gabriel Rico'ya ait enstelasyona 20 bin dolar değer biçiliyordu.

Enstelasyon, içinde futbol topu ve kuş tüyü gibi rastgele nesnelerin yer aldığı bir camdan oluşuyordu.

Lésper, eseri hiç beğenmediğini ve bu yüzden önüne boş içecek kutuları bırakmaya çalıştığı sırada eserin paramparça olduğunu söyledi.

Cumartesi günü gerçekleşen olayı bilinçli bir şekilde yapmadığını söyleyen Lésper, köşe yazdığı Milenio gazetesi tarafından paylaşılan videosunda, "Sanki eser onun hakkındaki fikirlerimi duydu ve düşüncelerimi hissetti" dedi.

Instagram'da bir açıklama yayımlayan galeri ise olayın bir kaza gibi gözüktüğünü fakat Lésper'in tavrının profesyonellikten uzak olduğunu söyledi:

"Lésper eserin üzerine bir gazlı içecek kutusu yerleştirip fotoğrafını çekerek eseri eleştirmek için çok yakınına girdi ve bu eserin mahvolmasına yol açtı."

Olayın görgü tanığı olan Ekvadorlu ressam Pavel Égüez ise Lésper'in esere dokunmadığını söyleyerek onu savundu.

Galerinin Lésper'den eserin parasını isteyip istemeyeceği henüz bilinmiyor.

OMR Galerisi sanatçı ve fuarla konuştuktan sonra izleyecekleri yola karar vereceklerini söyledi.

Lésper ise Çevik ve Fesat Numaralar (Skandal ve Yolsuzluk Olmadan Saklanmak Üzere) adlı eseri tamir etmeyi teklif ettiğini açıkladı.

Eserin sanatçısı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken OMR Galerisi eserin koleksiyonerler ve kurumlar tarafından büyük ilgi çeken bir eser olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Meksika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü
İdlib'de muhalifler rejim helikopterini düşürdü
Kalavasos Barajı ağır metal kirlenmesi nedeniyle kapatıldı
Kalavasos Barajı ağır metal kirlenmesi nedeniyle kapatıldı
Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Şeyh Salah'a verilen cezaya tepki
Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Şeyh Salah'a verilen cezaya tepki
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim