Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
banner40

Meksika'da Gazeteci Cinayeti

Meksika'da hafta sonundan beri kendisinden haber alınamayan gazeteci ölü bulundu.

22 Ocak 2019 Salı 12:11
Meksika'da Gazeteci Cinayeti

Baja California Sur eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, yerel bir radyo istasyonunun direktörü olan 34 yaşındaki Jose Rafael Murua Manriquez'in öldürülerek, Mulege bölgesinde yol kenarına atıldığı belirtildi.

banner41
Açıklamada, bıçaklanarak öldürüldüğü sanılan gazetecinin, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi Meksika Temsilcisi Jan-Albert Hootsen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Murua'nın, ülkedeki gazeteci koruma programının bir parçası olduğunu ve tehditler aldığını kaydetti.

Ailesi, cumartesi gecesi yürüyüşe çıkan ve geri dönmeyen Murua'nın kaybolduğunu bildirmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MeksikaGazeteci CinayetiJose Rafael Murua ManriquezHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü
Meksika'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü
Romanya'da 25 kişi gripten hayatını kaybetti
Romanya'da 25 kişi gripten hayatını kaybetti
Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 24 ölü
Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 24 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim