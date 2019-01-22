Meksika'da Gazeteci Cinayeti

Baja California Sur eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, yerel bir radyo istasyonunun direktörü olan 34 yaşındaki Jose Rafael Murua Manriquez'in öldürülerek, Mulege bölgesinde yol kenarına atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bıçaklanarak öldürüldüğü sanılan gazetecinin, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı ifade edildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi Meksika Temsilcisi Jan-Albert Hootsen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Murua'nın, ülkedeki gazeteci koruma programının bir parçası olduğunu ve tehditler aldığını kaydetti.

Ailesi, cumartesi gecesi yürüyüşe çıkan ve geri dönmeyen Murua'nın kaybolduğunu bildirmişti.