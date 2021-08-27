Meksika'da hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testler yasaklanıyor

Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesini yasaklıyor. Hayvanlar üzerinde yapılan kozmetik testlerin yasaklanmasını içeren Genel Sağlık Yasa Tasarısı, Senatonun İkinci Yasama Çalışmaları Komisyonu ve Birleşik Sağlık Komisyonları tarafından oy birliği ile onaylandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un da partisi olan Morena’nın (Ulusal Yenilenme Hareketi) senatodaki koordinatörü Ricardo Monreal yaptığı açıklamada, yasa tasarısının 1 Eylül’den sonraki senato oturumlarında gündeme alınarak onaylanması beklendiğini ifade etti.

Ürünlere etiket konacak

Senato komisyonlarında kabul edilen Genel Sağlık Yasa Tasarısında, kozmetik araştırma amacıyla hiçbir kozmetik içeriğin, satışa hazır kozmetik ürünün ve bunların içerdiği bileşenler ya da bu bileşenlerin karışımlarının hayvanlar üzerinde test edilemeyeceği açıkça ifade ediliyor. Ayrıca yasa tasarısı ile içeriğinde hayvanlar üzerinde test edilmiş herhangi bir bileşen ya da bunların kombinasyonları bulunan her türlü kozmetik ürünün ülkede üretilmesi, pazarlanması veya ithal edilmesi yasaklanacak.