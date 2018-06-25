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Meksika'da kentin tüm emniyet birimi cinayetle suçlanıyor

Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Ocampo kentinin bütün emniyet biriminin, belediye meclisi üyesi adayının cinayetine karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:56
Meksika'da kentin tüm emniyet birimi cinayetle suçlanıyor

BBC'nin haberine göre savcılar, 64 yaşındaki belediye meclisi üyesi Fernando Angeles Juarez'in perşembe günü öldürülmesiyle ilgili polis memurlarının organize suç gruplarıyla bağlantıları olduğunu belirtti.

Juarez'in cinayetine karıştıkları gerekçesiyle Ocampo Emniyet Birimindeki 27 polis memuru ve Kamu Güvenliği Sekreteri Oscar Gonzalez Garcia federal polis tarafından gözaltına alındı. 

Juarez'in, Michoacan eyaletinde bir haftada öldürülen üçüncü politikacı olduğu kaydedildi.

Meksika 2018 Siyasi Şiddet Raporu'na göre, seçim çalışmalarının başladığı eylül ayından bu yana ülke genelinde 177 siyasetçi saldırıya uğradı. 

Meksikalılar, 1 Temmuz'da sandık başına giderek aralarında devlet başkanı, milletvekili, senatör ve 8 eyalet valisinin de olduğu 3 bin 400'den fazla siyasi mevki için adaylara oy verecek.

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