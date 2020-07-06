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Meksika'da otoyola iniş yapan uçak alev aldı

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen küçük uçak, otoyola iniş yaptı ve alev aldı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:45
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Meksika'da otoyola iniş yapan uçak alev aldı

Quintana Roo emniyet yetkilisi tarafından paylaşılan videoda, Felipe Carrillo Puerto bölgesi yakınlarında iki şeritli otoyola inen uçaktan dumanların yükseldiği görüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Amerika'dan gelen uçağın, Meksika hava sahasına girdiği andan itibaren takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, küçük uçağın izini sürmek için iki hava kuvvetleri uçağının görevlendirildiği ve askeri birliklerin, iniş alanına uçtuğu kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Birliklerin, alanın daha aşağısındaki Yucatan eyaletine doğru giden kara yolunda, yaklaşık 390 kilogram ağırlığında 13 çuval kokain yüklü bir kamyonet bulduğu aktarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan olmadı.

Uçağın acil iniş yaptıktan sonra mı alev aldığı, yoksa kaçakçıların uçağı ateşe mi verdikleri henüz netlik kazanmadı.

Anahtar Kelimeler:
MeksikaUçak Kazası
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