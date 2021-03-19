Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

Meksika'da başkent Mexico City'nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas'ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı. Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, konvoyun çete üyeleri tarafından güpegündüz saldırıya uğradığını, 13 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Martinez-Celis, hayatı kaybedenlerden 8'inin eyalet polisi, 5'inin ise eyalet savcılığında görevli polis olduğu bilgisini paylaştı. Bakan Martinez-Celis, "Bu saldırı, Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır. Yasanın tüm gücüyle ve desteğiyle saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

Meksika Ulusal Muhafızları, saldırının faillerini bulabilmek için karadan ve havadan operasyon yürütüyor.