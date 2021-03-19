Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 yıl cezaevine gönderildi
1 yıl cezaevine gönderildi
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...

Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

Meksika'da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti.

19 Mart 2021 Cuma 11:16
15 Okunma
Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

Meksika'da başkent Mexico City'nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas'ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı. Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, konvoyun çete üyeleri tarafından güpegündüz saldırıya uğradığını, 13 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Martinez-Celis, hayatı kaybedenlerden 8'inin eyalet polisi, 5'inin ise eyalet savcılığında görevli polis olduğu bilgisini paylaştı. Bakan Martinez-Celis, "Bu saldırı, Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır. Yasanın tüm gücüyle ve desteğiyle saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.
Meksika Ulusal Muhafızları, saldırının faillerini bulabilmek için karadan ve havadan operasyon yürütüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya yeni bir küresel seyahat krizinin eşiğinde mi?
Dünya yeni bir küresel seyahat krizinin eşiğinde mi?
Libya'da askeri mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
Libya'da askeri mühimmat patladı: 1 çocuk öldü
Vaka artışını önleyemeyen Fransa yeni kısıtlamalara giriyor
Vaka artışını önleyemeyen Fransa yeni kısıtlamalara giriyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim