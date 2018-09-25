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Meksika'da sel: 5 ölü

Meksika'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı selde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. 

25 Eylül 2018 Salı 09:25
Meksika'da sel: 5 ölü

Michoacan eyaleti yetkilileri, Periban kentinde aşırı yağışların Cutio Nehrinin taşmasına neden olduğunu bildirdi. 

Caddeleri sel sularıyla kaplanan şehirde 5 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili de ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaSelAşırı YağışlarHaber
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