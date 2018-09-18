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Meksika'da şiddet dalgası: Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

18 Eylül 2018 Salı 09:56
Meksika'da şiddet dalgası: Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, morglarda yer kalmaması nedeniyle en az 100 cesedin bir konteynerde tutulması, kokundan rahatsız olan bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yetkililer, Guadalajara kentindeki kiralık konteyneri başka bir yere nakletmeyi planladıklarını söyledi.

Jose Luis Tovar adlı bir mahalle sakini, "Mahallemizde bir sürü çocuk var. Hepimiz hasta olabiliriz" dedi.

Meksika yasaları uyarınca cinayet kurbanlarının cesetleri yakılamıyor.

Yerel yetkililer, ülkede son zamanlarda büyüyen şiddet dalgasında cesetlerin muhafazası için uzun vadeli çözümler aradıklarını söylüyor.

Jalisco Adli Tıp Kurumu Başkanı Luis Octavio Cotero, "Mezarlıklarda cesetleri gömebileceğimiz yer kalmadı" dedi. Cotero, 800 cesedin gömüleceği yeni bir mezarlık yapılacağını açıkladı.

2006'dan bu yana 200 bin kişi öldürüldü

Soğutuculu konteyner daha önce kentin dış mahallelerindeki bir deponun yakınlarına park edilmişti. Ancak iki hafta sonra mahalle sakinlerinin kokudan şikayet etmesi ve sineklerin doluşması nedeniyle konteynerin yeri değiştirildi. Fakat konteynerin yeni yerinde de şikayetler başladı ve mahalle sakinleri hafta sonunda protesto eylemi yaptı.

Meksika'da hükümetin örgütlü suça karşı savaş ilan ettiği Aralık 2006'dan bu yana şiddet olaylarında 200 bin'den fazla kişi öldü ya da kayboldu.

En fazla şiddet olayı geçen yıl yaşandı. 2017'de 25 bin'den fazla kişi öldürüldü. Ölenlerin üçte ikisinin örgütlü suç kurbanı olduğu belirtiliyor.

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MeksikaMorgHaberKKTC
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