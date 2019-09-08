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Meksika'da silahlı 70 kişiye gözaltı

08 Eylül 2019 Pazar 11:14
Meksika'da silahlı 70 kişiye gözaltı

Meksika'da, bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 70 silahlı kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, yetkililerin, Guerrero eyaletinde konvoy halinde seyreden bir gruba düzenlenen operasyonda, "suç örgütüyle bağlantılı" 70 civarında silahlı kişinin gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, La Union bölgesinden hareket eden konvoyun, Lazaro Cardenas limanı yakınlarındaki bölgenin kontrolü için diğer bir silahlı grupla karşı karşıya gelmeye hazırlandığının ileri sürüldüğü aktarıldı.

Yetkililer, operasyonda, piyade, asker, eyalet polisi ve Ulusal Muhafız Teşkilatı personelinin görev yaptığını kaydetti.

Bölgede silahlı gruplar arasında, uyuşturucu güzergahları ve haraç kontrolünü ele geçirmek için çatışmalar yaşandığı ifade ediliyor.

Guerrero eyaleti son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun olarak yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaGözaltıHaberSilah
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