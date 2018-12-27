Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Guerrero eyaleti polis yetkilileri, Acapulco kentinin Arboledas Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları polise verdiği ifadede, taksiden inen silahlı kişilerin evin bahçesinde oturanlara ateş açtığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.