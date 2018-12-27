Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Guerrero eyaleti polis yetkilileri, Acapulco kentinin Arboledas Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Guerrero eyaleti polis yetkilileri, Acapulco kentinin Arboledas Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.