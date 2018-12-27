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Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:31
Meksika'da silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Guerrero eyaleti polis yetkilileri, Acapulco kentinin Arboledas Mahallesi'nde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını belirtti.

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Görgü tanıkları polise verdiği ifadede, taksiden inen silahlı kişilerin evin bahçesinde oturanlara ateş açtığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaSilahlı SaldırıHaber
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