Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar

Meksika'da son 5 yılda 17 bin 715 kadın cinayeti işlendi

Meksika'da 2016'dan bu yana 17 bin 715 kadının cinayete kurban gittiği açıklandı.

09 Mart 2021 Salı 11:45
209 Okunma
Meksika'da son 5 yılda 17 bin 715 kadın cinayeti işlendi

Ülke basınında çıkan habere göre, Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Sekreterliğince yayımlanan bir raporda, 1 Ocak 2016 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında Meksika'da 319 bin 400 kadının uğradığı şiddet sonucu yaralandığı belirtildi.

Söz konusu zaman diliminde 17 bin 715 kadının da öldürüldüğü ifade edilen raporda, açılan davalara rağmen ülkede şiddetin her yıl arttığına işaret edildi.

Raporda, özellikle ülkede koronavirüs salgını başladığından bu yana kadınlar için hayatın daha da zorlaştığı aktarıldı.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Joe Biden'ın köpeği Major, Beyaz Saray'ı birbirine kattı
Joe Biden'ın köpeği Major, Beyaz Saray'ı birbirine kattı
Gelecek 10 yıl içinde dünya, insanlığın yüzde 40'ının hayatta kalamayacağı bir yer olacak
Gelecek 10 yıl içinde dünya, insanlığın yüzde 40'ının hayatta kalamayacağı bir yer olacak
Ekvator Ginesi'ndeki patlamada ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
Ekvator Ginesi'ndeki patlamada ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim