Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"

Meksika'da sular durulmuyor: 12 ölü!

Meksika'da silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Hafta sonunda 4 silahlı saldırıda 12 kişi öldü...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:25
Meksika'da sular durulmuyor: 12 ölü!
banner10

Amerika kıtasında toplumsal şiddet olaylarının en çok görüldüğü ülkelerden Meksika'da, sadece hafta sonunda dört ayrı silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

NuevoLeon eyaletindeki Monterrey kentinde, televizyonda maç izlemek için evde toplanan bir gruba dışarıdan açılan ateş sonucu 9 kişi öldü.

Olayla ilgili basına bilgi veren yerel bir yetkili, San Nicolas de losGarza bölgesinde cumartesi gece saatlerinde bir eve ateş açıldığını belirtti. Evde en az 20 kişinin olduğunu söyleyen yetkili, ateş sonucu 7 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ölenlerin yaşlarının 26 ila 58 olduğu ifade edildi.

Savcılar, saldırının, yerel uyuşturucu çeteleri arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. NuevoLeon Savcısı BernardoGonzalezGarza, 32 yaşındaki silahlı bir şüphelinin olayla ilgili gözaltına alındığını ve komşuların evin uyuşturucu satışı için kullanıldığını söylediğini açıkladı.

Diğer yandan, Monterrey'ninSantaCatarina bölgesinde aynı gece 11 yaşında bir erkek çocuğunun öldürüldüğü bildirildi.

Cadereyta'da, bir grup gence açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Acapulco kentinde de pazar günü erken saatlerde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda bir Şili vatandaşı öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü RobertoAlvarez, yerel saatle 04.30 sıralarında başlayan ancak sebebi bilinmeyen kavgada bir kişinin ateş açtığını belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi
ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Aden'de çatışmalar yeniden başladı
Aden'de çatışmalar yeniden başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim