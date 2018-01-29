Meksika'da sular durulmuyor: 12 ölü!

Amerika kıtasında toplumsal şiddet olaylarının en çok görüldüğü ülkelerden Meksika'da, sadece hafta sonunda dört ayrı silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

NuevoLeon eyaletindeki Monterrey kentinde, televizyonda maç izlemek için evde toplanan bir gruba dışarıdan açılan ateş sonucu 9 kişi öldü.

Olayla ilgili basına bilgi veren yerel bir yetkili, San Nicolas de losGarza bölgesinde cumartesi gece saatlerinde bir eve ateş açıldığını belirtti. Evde en az 20 kişinin olduğunu söyleyen yetkili, ateş sonucu 7 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ölenlerin yaşlarının 26 ila 58 olduğu ifade edildi.

Savcılar, saldırının, yerel uyuşturucu çeteleri arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor. NuevoLeon Savcısı BernardoGonzalezGarza, 32 yaşındaki silahlı bir şüphelinin olayla ilgili gözaltına alındığını ve komşuların evin uyuşturucu satışı için kullanıldığını söylediğini açıkladı.

Diğer yandan, Monterrey'ninSantaCatarina bölgesinde aynı gece 11 yaşında bir erkek çocuğunun öldürüldüğü bildirildi.

Cadereyta'da, bir grup gence açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Acapulco kentinde de pazar günü erken saatlerde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda bir Şili vatandaşı öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Guerrero eyaleti güvenlik sözcüsü RobertoAlvarez, yerel saatle 04.30 sıralarında başlayan ancak sebebi bilinmeyen kavgada bir kişinin ateş açtığını belirtti.