Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı

Meksika'da, ABD Hazine Bakanlığının "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçladığı yargıç tutuklandı.

Meksika Yargı Genel Konseyinden yapılan açıklamada, mayısta "mal varlığında usulsüzlük ve ek gelir" gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulan 59 yaşındaki Isidro Avelar Gutierrez'in, Guadalajara şehrinde tutuklandığı ve başkent Meksiko'ya getirildiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zaldivar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halk için sağlam ve güvenilir bir yargı oluşturmak adına yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığınca, mayısta, Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu karteli ve "Los Cuinis" olarak bilinen bağlantılı bir grup "lehine yaptığı işler nedeniyle" Avelar Gutierrez hakkında yaptırım kararı alınmıştı.

Yargıç Gutierrez'in, iki örgütten, "üst düzey üyeleri hakkında olumlu adli kararlar verilmesi karşılığında" rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, Meksika güvenlik güçleriyle kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Avelar Gutierrez hakkında "mal varlığında usulsüzlük ve ek gelir" gerekçesiyle Meksika Yargı Genel Konseyi ve ülkedeki federal savcılar tarafından suçlamada bulunulmuştu.