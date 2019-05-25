Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...

Meksika'da yanmış 5 ceset bulundu

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:19
Meksika'da yanmış 5 ceset bulundu
banner44

Meksika'nın batısında birkaç gündür devam eden çeteler arasındaki silahlı çatışmaların yaşandığı bölgede 5 ceset bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinin Uruapan kenti yakınlarında otoyolda bir kamyonun içinde yanmış halde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

banner41
Uruapan'da çarşamba günü çıkan çeteler arası çatışmada ise 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Çatışmanın uyuşturucu çeteleri arasındaki bölgesel hakimiyet mücadelesinden kaynaklandığı sanılıyor.

Ülkede geçen yılın ilk 6 ayında 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu oranın bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 arttığı belirtilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde işlenen cinayetlerin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttığı ifade edildi.

Meksika'da 1 Aralık 2018'de görevine başlayan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, başkent Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu ifade etmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MeksikaCesetHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da cami kundaklandı
Almanya'da cami kundaklandı
Afganistan'da sel felaketi: 21 ölü
Afganistan'da sel felaketi: 21 ölü
ABD Başkanı Trump Japonya'da
ABD Başkanı Trump Japonya'da

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim