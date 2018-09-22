Meksika'da yine gazeteci cinayeti

El Heraldo de Chiapas gazetesi, 35 yaşındaki muhabirleri Mario Gomez'e, Guatemala sınırı yakınında Chiapas eyaletinde Yajalon kentindeki evinin önünde iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini yazdı.

Saldırıda hayatını kaybeden Gomez'in yaklaşık 10 yıldır bölgede her türlü gelişmeyle ilgili haber yaptığı belirtildi.

Gazete, yetkililerden Gomez'in ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma yürütmelerini talep etti.

Mario Gomez, Meksika'da bu yıl öldürülen 10. basın çalışanı oldu.

Chiapas eyaleti, 1994 yılında silahlı devrimci örgüt Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun üssü konumundaydı.