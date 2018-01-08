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Meksika'daki çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın farklı eyaletlerinde çıkan silahlı çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:01
Meksika'daki çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti
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Meksika'nın farklı eyaletlerinde çıkan silahlı çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi.

Guerrero eyalet polisi sözcüsü Roberto Alvarez, silahlı saldırganların La Conception kentinde yerel polis gücüne baskın düzenlediğini bildirdi.

Olayda 2'si polis 8 kişinin öldüğünü belirten Alvarez, eyalet polisinin yerel polislerin silahlarına el koymak için müdahale etmesinin ardından çıkan çatışmada da 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yerel basın, ölenlerin yerel polis gücü olduğunu aktardı.

Eyalet Savcısı XavierOleaPelaez da cinayet, kanun dışı silah ve uyuşturucu bulundurmakla suçlanan 30 civarında yerel polisin gözaltına alındığını ifade etti.

Ülkenin kuzeyindeki Baja California Sur eyaletindeki San Jose del Cabo kentinde ise deniz piyadeleri ile bir grubun üyeleri arasında çatışma çıktı. Olayda 7 kişi piyadeler tarafından vurularak öldürüldü.

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