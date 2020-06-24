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Meksika'daki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:05
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Meksika'daki depremde ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depremde Oaxaca'ya bağlı Huatulco kentinde bir binanın yıkılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, depremin ardından 140 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

Oaxaca Valisi Alejandro Murat da depremde 1'i San Juan Ozolotepec köyünde olmak üzere eyalette 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Federal sivil savunma yetkilileri de depremde devlete ait Pemex petrol şirketinde çalışan 1 işçinin ve Oaxaca'nın San Agustin Amatengo köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pemex şirketi deprem nedeniyle Salina Cruz kentindeki bir rafineride yangın çıktığını, 1 işçinin yaralandığını, yangının hızla söndürüldüğünü bildirdi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca'ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
MeksikaDeprem
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