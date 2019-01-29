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Meksika'dan 18 yaşından küçük göçmenlere izin yok

29 Ocak 2019 Salı 12:00
Meksika'dan 18 yaşından küçük göçmenlere izin yok

Meksika, 18 yaşından küçük göçmenlerin ABD'ye iltica başvurusunda bulunmak üzere ülke sınırlarında geçici ikamet etmesine müsade etmeyecek.

Latin Amerika ülkesi Meksika, reşit olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının ABD'ye iltica başvurusu yapmak üzere ülkede bulunmasına izin vermeyecek.

Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 18 yaşından küçük göçmenlerin ABD'ye iltica başvurusu için ülke sınırlarında geçici ikametine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

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Gullien, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar ülke sınırlarında kalmasını öngören uygulamanın yalnızca El Chaparral sınır kapısıyla sınırlandırılacağını, diğer sınır kapılarından yapılan başvurularda göçmenlerin ABD tarafına gönderileceğini ifade etti.

Guillen, Meksika'nın 1 Aralık'tan bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetti. 

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaGöçmen
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