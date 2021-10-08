Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

Meksika'dan ABD'ye giden göçmenler yakalandı

Meksika'da Tamaulipas eyaletinde, ABD gitmek üzere durdurulan 3 traktör konteynerinde kaçak göçmenler yakalandı...

08 Ekim 2021 Cuma 22:13
108 Okunma
Meksika'dan ABD'ye giden göçmenler yakalandı
banner108

Meksika, ABD sınırı yakınlarında durdurulan üç traktör konteynerinde Orta Amerika uyruklu 652 göçmenin yakalandığını bildirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Tamaulipas eyaletinde, ABD gitmek üzere durdurulan 3 traktör konteynerinde kaçak göçmenler yakalandı.

Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, yakalan göçmenlerin Orta Amerikalı olduğu belirtilerek, "Dün gece Ulusal Muhafız birlikleri, ABD sınırına doğru hareket etmekte olan 6 konteyner taşıyan 3 traktörü durdurdu. Yapılan aramalarda, 355'i çocuk 652 göçmen tespit edildi." ifadesine yer verildi.

İnsan kaçakçılarıyla iş birliği içinde olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kullanıcılar erişim sağlayamıyor: Instagram yine çöktü!
Kullanıcılar erişim sağlayamıyor: Instagram yine çöktü!
Kraliçe'den onay çıktı: Artık taç giymeye hazır
Kraliçe'den onay çıktı: Artık taç giymeye hazır
Yellen: "Tarihi bir vergi anlaşmasının eşiğindeyiz"
Yellen: "Tarihi bir vergi anlaşmasının eşiğindeyiz"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim