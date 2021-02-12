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Meksika’da corona virüse yakalanan annenin sütü açık yeşil oldu

Meksikalı anne Anna Cortez yeni doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte corona virüse yakalandı. Cortez, sütünün hastalıkla savaşırken yavaş yavaş açık yeşil renge döndüğünü ve sütünün normal renge dönmesinden iki gün sonra ise corona virüs testinin negatif çıktığını belirtti.

12 Şubat 2021 Cuma 16:42
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Meksika’da corona virüse yakalanan annenin sütü açık yeşil oldu

Meksika’nın Monterrey kentinde yaşayan yeni doğum yapan 23 yaşındaki Anna Cortez ve bebeği, Covid-19'a yakalandı.

Cortez, hastayken sütünün açık bir yeşil tonu olduğunu ve sütün normal rengine dönmesinden iki gün sonra corona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

BEBEĞİNİ BESLEMEYE DEVAM ETTİ

Cortez yaptığı açıklamada uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini ifade etti.

Cortez doktorunun kendisine yaptığı açıklamada, anne sütündeki renk değişikliğinin vücudun koronavirüsle savaşırken bebeği koruyan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise, yeşil rengin annenin beslenmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü, ancak 23 yaşındaki Anna, yeme alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını ve çok fazla yeşillik yemesine rağmen sütünün her zaman beyaz olduğunu ifade etti.

YEŞİL RENK ANTİKORLARDAN OLABİLİR

Cortez “Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir” ifadelerini kullandı.

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