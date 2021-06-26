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Meksika’da COVID-19: Hastane otoparkları yataklı servislere dönüştürülecek

Meksikalı yetkililer, ülkenin Baja California Sur eyaletinde COVID-19 vakalarının artması üzerine, hastane otoparklarını yataklı servislere dönüştürecek.

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:46
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Meksika’da COVID-19: Hastane otoparkları yataklı servislere dönüştürülecek

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, eyaletteki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını açıkladı.

Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 17 olmasına rağmen bu eyaletteki COVID-19 vaka artışı nedeniyle yetkililer, hastane otoparklarının hastaların hizmetine açılacağını duyurdu.

Daha önce de uygulandı

Meksika’da hastane otoparkları daha önce de bu şekilde hizmet vermiş ancak virüse yakalanan hasta sayısının azalmasıyla söz konusu uygulama kaldırılmıştı.

Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 498 bin 357 vaka tespit edilirken, virüse yakalanan 232 bin 346 kişi hayatını kaybetti.

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