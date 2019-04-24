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Meksika’da kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:46
Meksika’da kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu
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Meksika’nın batısında yer alan Michoacan eyaletinin Nahuatzen Belediye Başkanı David Eduardo Otlica Aviles’in kaçırıldığı ve daha sonra cesedinin bulunduğu bildirildi.

Michoacan başsavcılığından yapılan açıklamada, Aviles’in sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı ve birkaç saat sonra cesedinin bulunduğu belirtildi.

Aviles’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Ülkede geçen yıl Jalisco eyaletine bağlı Tecalitlan’ın Belediye Başkanı Victor Diaz Contreras, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Meksika’da 2006 yılından bu yana 60’dan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.

Ülkede geçen yıl yapılan devlet başkanlığı ve kongre seçimlerinin kampanya sürecinde 133 siyasetçi cinayete kurban gitmişti.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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