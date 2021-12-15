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Mektuplaşarak tanıştığı mahkuma aşık olup binlerce kilometre yol gitti

Britanyalı bir kadın mektuplaşmaya başladığı ABD’li mahkuma aşık olup binlerce kilometrelik yolculuk yaptı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 12:32
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Mektuplaşarak tanıştığı mahkuma aşık olup binlerce kilometre yol gitti
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TikTok’ta yaşadıklarını anlatan ‘Katie’ adlı kullanıcı, ‘silahlı soygun’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından hüküm giyen Danny’yle, cezaevindeki mahkumlarla iletişim kurulmasını sağlayan ‘writeaprisoner.com’ adlı site aracılığıyla mektuplaşmaya başladı.

Sekiz yıl hapis cezasına çarptırılan, bunun beş yılını tamamlayan Danny’yle mektuplaşmaya başladıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olduklarını anlatan Katie, yüz yüze görülmek için ABD’ye gitti. Ve, cezaevindeki ziyareti şöyle anlattı: “Sonunda görüşebildik. İkimiz de çok heyecanlıydık. Gitmeden önce neredeyse nefesim kesiliyordu heyecandan. Tam olarak neyle karşılaşacağımı bilmiyordum her ne kadar onu mektuplardan tanısam da. Cezaevinde yüz yüze geldiğimizde dakikalarca sarıldık. 4,5 saat birlkteydik. Ne kadar mutluyduk anlatamam. Hayatımın en güzel günüydü.”

Ziyaret sırasında bir şeyler yediklerini, fotoğraf çektirdiklerini ve güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Katie, “Aslında izin yok ama bir de öpücük aldım” dedi.

Danny’nin, kendisinin doğum gününü parmağına dövme yaptırdığını ve ziyaret sonrasında da kıtalar arası yazışmanın sürdüğünü belirten Katie, Danny’nin yazdıklarından da örnek verdi. ABD’deki cezaevinden gelen mektupta üstü kapalı bir evlenme teklifi de vardı: “Hayatımın en güzel günüydü. Mükemmelsin, güzelsin, komiksin. Bugünden sonra hala benimle olmak istiyorsan hayatımın sonuna kadar öyle olmasını isterim. Sende bir eşte arayacağım her şey var. Seni ömür boyu mutlu ederim.”

Danny, Katie’ye tişörtlerinden birini hediye olarak yolladı. “Onun gibi kokuyor” diyen Katie tişörtü giyeceğine ve cezasının tamamlanmasına kadar onu bekleyeceğine dair söz verdi.

TikTok’ta 21 bin 600 takipçisi bulunan Katie’nin aşkı 277 binin üzerinde beğeni aldı.

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