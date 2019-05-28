Merakla beklenen telefonla ilgili büyük hata!

Bir alışveriş sitesi, Motorola'nın son modeli olan Moto Z4’ü yanlışlıkla satışa sundu. Şirketin şu ana kadar cihazla ilgili bir duyuru yapmadığını, hatta sosyal medya paylaşımı bile yapmadığını düşünürsek bunun yanlışlıkla olduğunu söylemek mümkün. Yayınlanan satış sayfası ile birlikte modele ait bazı teknik detaylar da ortaya çıktı.

Yayınlanan sayfadaki özelliklere baktığımızda yeni modelin gücünü Snapdragon 675 işlemciden aldığını görüyoruz. Bu işlemci 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile de desteklenmekte. 19:9 oranlarında 6,4 inç ekrana sahip modelin, ekran çözünürlüğü ise 2340×1080 piksel.

Bununla birlikte modelin arkada 48 MP önde ise 25 MP kamera ile geleceği de görülen detaylar arasında bulunuyor. Android Pie ile kutudan çıkacak Z4, 3,600 mAh batarya barındıracak.