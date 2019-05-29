Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Almanya Başbakanı Merkel, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:04
Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı
banner44

Almanya Başbakanı Angela MerkelAvrupa'da ve ülkesinde aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek, "Özellikle Almanya'da onları (aşırı sağcıları) kendi geçmişimiz bağlamında görmemiz gerekiyor, dolayısıyla bu konuda diğer herkesten daha uyanık olmalıyız." dedi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Almanya Başbakanı Merkel, AB ülkelerindeki son seçimleri ve genel anlamda kıtadaki aşırı sağın yükselişini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının yakından ve dikkatle ele alınması gerektiğini kaydeden Merkel, yükselen aşırı sağ konusunun tüm Avrupa için rahatsızlık verici olduğunu ve ülkesinin kendini bu gelişmelerden ayıramayacağını söyledi.

Ülkesinde her zaman kayda değer sayıda antisemitik grupların olduğunu belirten Merkel, "Evet kabul etmek gerekir ki burada hala yapmamız gereken işler var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'daki antisemitik dalgayı kabul etti

"Alman polisi tarafından korunmaya ihtiyaç duyulmayan tek bir sinagog, tek bir Yahudi çocuk bakımevi ya da tek bir Yahudi okulu yoktur. Maalesef zaman içinde bu konuyu yeterince tatmin edici şekilde ele alamadık." sözleriyle Almanya'da antisemitik dalganın varlığına işaret eden Merkel, özellikle genç nüfusa ülkenin kendi geçmişini iyi anlatmak gerektiğini vurguladı.

banner41
Almanya'daki seçimlerde ikinci olan Yeşillerin çıkışını da değerlendiren Merkel, insanların özellikle iklim değişikliği ve çevre gibi konularda artan bir hassasiyet gösterip buna göre oy kullanmasının takdir edilecek bir durum olduğunu, kendi partisinin de bu meydan okumayla yüzleşmesi gerektiğini dile getirdi.

Mülteci sorununun yarattığı tartışmalara da değinen Merkel, 1 milyon mültecinin Almanya'ya kabulü kararının arkasında olduğunu bildirdi. Merkel, "Suriye ve Irak'taki gibi insani krizler olurken en iyi yol kendimizi bunlara kapatmak değil, mültecilerin bakımı ile ilgili süreçlerde uyanık olmaktır." ifadesini kullandı.

"Trump'ın kendi görüşleri var, benim de kendi görüşüm"

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisine de dair yorumlar da yapan Merkel, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Marshall yardımlarına dikkat çekerek tüm Alman başbakanlarının Amerikan başkanlarıyla iyi ilişki kurmak istediğini belirtti.

"Başkan Trump'ın kendi görüşleri var, benim de kendi görüşlerim var. (Siyasette) Her zaman bir yüzleşme durumu olur, ben bunları karşılamaya hazırım." ifadelerini kullanan Merkel, Trump'la belli konularda ayrışma yaşadıklarını ama sonunda ortak bir zemin bulabildiklerini anlattı.

Merkel, ocak ayında parti genel başkanlığı ve 2021'de başbakanlık görevleri için yeniden aday olmayacağını açıklamış, aralık ayında düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) kurultayında Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel’in yerine CDU Genel Başkanı seçilmişti.

Merkel ayrıca önceki hafta yaptığı açıklamayla, başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği'nde bir görev üstlenmeyeceğini bildirmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MerkelVRUPAAşırıSağHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu seçimlerine tebrik
ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu seçimlerine tebrik
ABD’de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı
ABD’de hortum 5 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı
Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanı öldü
Malezya'nın son erkek Sumatra gergedanı öldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim