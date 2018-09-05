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Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışına ilişkin müzakerelerden sonuç almayı umduklarını belirtti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:42
Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Frankfurt kentinde Deutsche Börse tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. 

Burada konuşan Merkel, Almanya'da bir finansal merkez olarak cazip koşulları mümkün kılacak potansiyel sahip Hessen Eyaleti'ni desteklemek için gerekeni yapacaklarını söyledi.

Brexit'in, Londra'daki bankaları kendilerini yeniden konumlandırmak zorunda bıraktığına dikkati çeken Merkel, bu nedenle Avrupa'daki diğer şehirler gibi finans merkezi Frankfurt'ta da daha fazla iş olabileceğini dile getirdi.

Brexit müzakereleri

Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecine ve yapılan görüşmelere de değindi.

İngiltere'nin AB’den ayrılışı sonrası birlik üyesi bir ülkenin sahip olduğu haklardan faydalanamayacağına işaret eden Merkel, "İngiltere ile Avrupa Birliği'nden ayrılışı konusunda bir anlaşmaya varma hedefimiz var. Tabii ki bu hedefe, Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin Avrupa Birliği üyesi ülkeyle aynı hak ve yükümlülüklerden yararlanamaması şartıyla ulaşılması önemli." diye konuştu.

Merkel ayrıca müzakerelerde sonuç almayı umduklarını belirterek, "Bu müzakerelerin başarısız olmasını istemiyoruz, ancak aynı zamanda bunu göz ardı edemeyiz. Tüm gücümüz ve yaratıcılığımızla sonuç almak için çalışacağız." dedi.

Öte yandan etkinliğe Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Deutsche Börse Üst Yöneticisi Theodor Weimer ve finans dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMerkelBrexit
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